СМИ: "Интер" вновь попытается купить Модрича

"Интер" вновь попытается приобрести полузащитника "Реала" Луку Модрича. Как утверждает Corriere dello Sport, "нерадзурри" попробуют купить 33-летнего хорвата в январе.

Миланский клуб уже пытался приорести хавбека этим летом, но "Реал" отказался его продавать. Ранее сообщалось, что Модрич заинтересован в уходе из "королевского клуба" из-за недовольства работой нового главного тренера Хулена Лопетеги.

В текущем сезоне Модрич провел 11 игр за "Реал" и отметился двумя результативными передачами.

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