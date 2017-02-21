СМИ: Гладкий отказался от перехода в "Крылья Советов"

Нападающий киевского "Динамо" Александр Гладкий переведен в молодежную команду, сообщает Sport Arena. Главный тренер бело-голубых Сергей Ребров не рассчиывает на форварда. Ранее интерес к игроку проявляли "Фенербахче" и "Аланьяспор", но форвард решил остаться в Киеве.

После того, как Гладкого перевели в дубль, предложение киевлянам сделали самарские "Крылья Советов". Нападающий ответил отказом по "политическим причинам".