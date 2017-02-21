17:35 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: Гладкий отказался от перехода в "Крылья Советов"

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Нападающий киевского "Динамо" Александр Гладкий переведен в молодежную команду, сообщает Sport Arena. Главный тренер бело-голубых Сергей Ребров не рассчиывает на форварда. Ранее интерес к игроку проявляли "Фенербахче" и "Аланьяспор", но форвард решил остаться в Киеве.

После того, как Гладкого перевели в дубль, предложение киевлянам сделали самарские "Крылья Советов". Нападающий ответил отказом по "политическим причинам". 

Дополнительная информация

https://sportarena.com/football/upl/gladkij-pereveden-v-dubl-dinamo/

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