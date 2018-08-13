СМИ: Гедеш после аренды в "Валенсии" перейдет в "Севилью"

Нападающий "ПСЖ" Гонсалу Гедеш, в прошло сезоне на правах аренды выступавший за "Валенсию", близок к переходу в "Севилью", утверждает Le10sport.com. По информации источника, стороны почти полностью согласовали условия перехода 21-летнего форварда.

Ожидается, что за права на Гедеша андалусийцы заплатят 45 миллионов евро. По оценке transfermarkt.de, эта сумма ниже на 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне нападающий провел в составе "летучих мышей" 38 матчей, забив 6 мячей и сделав 9 результативных передач.