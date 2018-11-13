СМИ: Экс-защитник "Спартака" Таски может перейти в "Севилью"

Бывший защитник "Спартака" Сердар Таски может перейти в "Севилью". Как утверждает Estadio Deportivo, 31-летний немец, в настоящее время являющийся свободным агентом, готов пойти на существенное понижение зарплаты ради перехода в испанский клуб.

Отметим, что в составе "Севильи" выступает бывший партнер Таски по "Спартаку" - нападающий Квинси Промес.

Таски выступал за "Спартак" с 2013 по 2018 год. В составе красно-белых он выигрывал чемпионат России в сезоне-2016/17, а также Суперкубок-2017.

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