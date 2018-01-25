СМИ: "Динамо" заплатит 1,2 миллиона евро за игрока "Леха"

По информации Russian Football News, московское "Динамо" пополнится полузащитником "Леха" Абдулом Тетте. За 27-летнего "опорника" столичный клуб заплатит порядка 1,2 миллиона евро, а соглашение с ним будет рассчитано на 2,5 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость ганца в 600 тысяч евро. Тетте играет за клуб с 2015 года, провел 84 матча в составе команды, в которых забил один мяч. Также он провел одну встречу за сборную Ганы.