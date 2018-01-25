17:23 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Динамо" заплатит 1,2 миллиона евро за игрока "Леха"

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По информации Russian Football News, московское "Динамо" пополнится полузащитником "Леха" Абдулом Тетте. За 27-летнего "опорника" столичный клуб заплатит порядка 1,2 миллиона евро, а соглашение с ним будет рассчитано на 2,5 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость ганца в 600 тысяч евро. Тетте играет за клуб с 2015 года, провел 84 матча в составе команды, в которых забил один мяч. Также он провел одну встречу за сборную Ганы.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Al Rains

После ЧМ Черчесов вернётся к динамикам?

18:21

Alukard1349

Не хочет мусарня обратно...А НАДО)))

18:19

Serenky25

Откуда деньги Зин? Вроде уже все отдали рейдерам?

18:08

FreDDy Kruger

С подачи Черчесова наверняка...Он польский рынок хорошо знает...

18:08

ДжЫмкО

а не проще Тиама оставить? хотя у нас легких путей не ищут)

17:45

shpasic

ох, Леха, Леха...

17:42