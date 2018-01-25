СМИ: "Динамо" заплатит 1,2 миллиона евро за игрока "Леха"

По информации Russian Football News, московское "Динамо" пополнится полузащитником "Леха" Абдулом Тетте. За 27-летнего "опорника" столичный клуб заплатит порядка 1,2 миллиона евро, а соглашение с ним будет рассчитано на 2,5 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость ганца в 600 тысяч евро. Тетте играет за клуб с 2015 года, провел 84 матча в составе команды, в которых забил один мяч. Также он провел одну встречу за сборную Ганы.
Al Rains
После ЧМ Черчесов вернётся к динамикам?
18:21
Alukard1349
Не хочет мусарня обратно...А НАДО)))
18:19
Serenky25
Откуда деньги Зин? Вроде уже все отдали рейдерам?
18:08
FreDDy Kruger
С подачи Черчесова наверняка...Он польский рынок хорошо знает...
18:08
ДжЫмкО
а не проще Тиама оставить? хотя у нас легких путей не ищут)
17:45
shpasic
ох, Леха, Леха...
17:42