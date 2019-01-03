СМИ: "Челси" отказался от покупки Игуаина

"Челси" больше не заинтересован в приобретении нападающего "Милана" Гонсало Игуаина. Как утверждает портал Goal, "синие" не захотели вести переговоры о трансфере 31-летнего аргентинца сразу с двумя клубами, посчитав эту процедуру слишком затруднительной.

Напомним, права на Игуаина принадлежат "Ювентусу". "Милан" арендовал форварда с последующим правом выкупа за 54 миллиона евро.

В текущем сезоне Игуаин провел 20 матчей за "Милан", в которых забил 8 голов и отдал 2 результативных передачи.

Все о трансферах - здесь