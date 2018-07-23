СМИ: "Челси" нашел замену Куртуа

"Челси" определился с кандидатами на замену голкипера Тибо Куртуа, который, по некоторым сообщениям, близок к переходу в "Реал", утверждает SportMediaset. Приоритетным вариантом для "синих" является вратарь "Милана" Пепе Рейна, недавно присоединившийся к "россонери".

Кроме того, лондонский клуб также рассматривает основного голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму в качестве замены бельгийцу. Главный тренер "Челси" предпочитает видеть на вратарском посту Рейну, поскольку уже работал с 35-летним испанцем в "Наполи".

В минувшем сезоне Рейна провел 47 матчей в составе "Наполи", пропустив 43 гола. Доннарумма принял участие в 53 игра в составе "Милана", пропустив 55 голов.