СМИ: "Челси" и "Арсенал" сразятся за Ругани

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани может переехать в Англию. Как утверждает Sunday Express, на 24-летнего итальянца претендуют "Челси" и "Арсенал".

Ругани заинтересован в переезде в чемпионат Англии: он не доволен малым количеством игрового времени, которое ему предоставляют в "Ювентусе". Контракт футболиста с "бьянконери" рассчитан до 2021 года.

Трансферная стоимость итальянца составляет 22 миллиона евро, согласно данным сайта transfermarkt.

В текущем сезоне Ругани провел 3 матча за "Ювентус" и не отметился результативными действиями.

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