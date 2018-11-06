СМИ: Бэйл может стать игроком "МЮ"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может перейти в "Манчестер Юнайтед". Как утверждает портал Goal, "красные дьяволы" попытаются приобрести 29-летнего валлийца следующим летом.

Сейчас трансферная стоимость форварда составляет 90 миллионов евро, согласно данным сайта transfermarkt. В Англии ожидают, что она снизится до 80 миллионов евро к следующему лету.

"Реал" готов расстаться с Бэйлом: по мнению руководства "королевского клуба", он не смог полноценным образом заменить нападающего Криштиану Роналду, в июле ушедшего в "Ювентус".

Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Бэйл провел 13 матчей за "Реал", забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

Все о трансферах - здесь