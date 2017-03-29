21:44 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: "Бавария" - один из основных претендентов на Гризманна

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Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн в летнее трансферное окно может перебраться в Германию. Как сообщает сайт известного итальянского журналиста-инсайдера Джанлуки Ди Марцио, "Бавария" является одним из основных претендентов на 26-летнего француза. В текущем сезоне Гризманн сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 11 голевых передач.

Ранее СМИ писали, что интерес к игроку сборной Франции проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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