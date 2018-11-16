СМИ: "Барселона" хочет продать Алькасера и Паулинью

"Барселона" хочет расстаться с нападающим Пако Алькасером и полузащитником Паулинью. Оба футболиста выступают за другие клубы на правах аренды: 25-летний испанец играет за "Боруссию", а 30-летний бразилец является игроком китайского "Гуанчжоу Эвергранд".

"Барселона" хочет получить 23 миллиона евро за Алькасера и 50 миллионов евро за Паулинью.

В текущем сезоне Алькасер принял участие в 8 матчах за "Боруссию" и забил 9 голов. Паулинью сыграл в 19 играх чемпионата Китая, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

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