СМИ: "Барселона" хочет приобрести двух игроков "Аякса"

"Барселона" заинтересована в приобретении двух футболистов "Аякса". Как утверждает Mundo Deportivo, в сферу интересов каталонского клуба попали хавбек Френки де Йонг и защитник Маттейс де Лигт.

В приобретении обоих игроков лично заинтересован главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде. На голландских футболистов также претендуют "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Бавария" и "Ювентус".

В текущем сезоне 21-летний де Йонг провел 14 матчей за "Аякс" в чемпионате Голландии, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи. 19-летний де Лигт принял участие в 15 встречах, отметившись двумя забитыми мячами и одним голевым пасом.

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