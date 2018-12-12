СМИ: "Атлетико" хочет приобрести Кавани

"Атлетико" проявляет интерес к нападающему "ПСЖ" Эдинсону Кавани. Как утверждает Le10Sport, мадридский клуб попытается приобрести 31-летнего уругвайца в том случае, если продаст форварда Диегу Косту.

"Атлетико" рассчитывает продать 30-летнего испанца в один из китайских клубов в январе 2019 года. Мадридский клуб рассчитывает получить до 70 миллионов евро. Эти средства планируется использовать для покупки Кавани. Transfermarkt оценивает уругвайца в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Кавани провел 16 матчей за "ПСЖ", забил 12 голов и отдал 1 результативную передачу.

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