17:11 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Атлетико" готов отдать "Челси" двух игроков за Морату

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"Атлетико" хочет подписать форварда "Челси"  Альваро Морату, сообщает Goal.com.

По информации источника, столичный клуб готов отдать за испанца двух игроков - Николу Калинича и Желсона Мартинша. При этом "Челси" готов отпустить форварда, только если найдет ему замену.

Контракт 26-летнего Мораты с "Челси" рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провел 24 матча за "Челси" и забил 9 голов.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/spain/

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