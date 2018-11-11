СМИ: "Арсенал" и "Рома" могут обменяться игроками

"Арсенал" и "Рома" могут обменяться футболистами, утверждает Sky Sports. В январе Хавбек "канониров" Аарон Рэмси может отправиться в Рим, а нападающий римлян Патрик Шик - в Лондон.

27-летний Рэмси, чей контракт с "Арсеналом" истекает следующим летом, не договорился с клубом о продлении соглашения. 22-летний Шик не доволен малым количеством игровой практики, которую он получает "Роме".

Трансферная стоимость Рэмси составляет 45 миллионов евро, Шик оценивается в 18 миллионов евро сайтом transfermarkt.

В текущем сезоне Рэмси провел 15 матчей за "Арсенал", забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи. Шик принял участие в 9 встречах в составе "Ромы" и отметился одним забитым мячом.

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