Шандор Варга: "Не исключаю вариант возвращения Мусы в ЦСКА"

Известный агент Шандор Варга в интервью "СЭ" отметил, что не исключает возможности перехода нападающего "Лестера" Ахмеда Мусы в ЦСКА. Ранее в СМИ появилась информация о том, что нигериец может перейти в "Стоук Сити" или "Бурсаспор".

– Что слышно о будущем Ахмеда Мусы? Он может вернуться в ЦСКА?

– Я такой вариант точно не исключаю, – сказал Варга. – В ЦСКА он провел свои лучшие годы в карьере, и наверняка эта мысль сидит у него в голове. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. В текущем сезоне он не провел ни одного матча в чемпионате Англии.

Полностью интервью Шандора Варги