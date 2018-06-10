"Шахтер" отпустил своего самого дорого игрока бесплатно

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что полузащитник Бернард 30 июня покинет клуб. У бразильца 30 июня заканчивается контракт с "горняками". Он является самым дорогим приобретением "Шахтера" - в 2013 его подписали у "Атлетику Минейру" за 25 миллионов евро.

– Бернард, как и Факундо Феррейра, завершил выступления в "Шахтере", - приводит клубная пресс-служба слова Палкина. - Мы благодарим обоих за вклад в развитие клуба. Прошлый сезон они провели на высочайшем уровне, помогли нам победить в чемпионате и Кубке. Факундо стал лучшим бомбардиром УПЛ, за все время в команде в 115 матчах забил за "Шахтер" 59 голов и по этому показателю вошел в топ-15 лучших бомбардиров.

Оба оставили заметный след в истории клуба. Уверен, у болельщиков самые приятные воспоминания об их игре. Жаль расставаться, но жизнь продолжается, и на место Бернарда, Феррейры, Фреда придут новые футболисты – сильные, амбициозные, которые будут соответствовать уровню "Шахтера".