"Севилья" подписала защитников Гомеса и Ньяньона

Защитники Серхи Гомес и Жорис Ньяньон перешли в "Севилью", сообщает официальный сайт клуба.

21-летний Ньяньон ранее выступал за "Ренн". По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 15 миллионов евро. В прошлом сезоне француз провел 41 матч за свою бывшую команду и забил два мяча при одной голевой передаче. Контракт рассчитан на пять лет.

26-летний Гомес в прошлом сезоне играл за "Сельту". Transfermarkt указывает, что сумма отступных составила пять миллионов евро. В прошедшем сезоне в его активе 35 матчей и два гола. Контракт рассчитан на четыре года.