Сесар Аспиликуэта: "Интерес "Барселоны" - комплимент для меня". ФУТБОЛ - Трансферы. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
11:21 | ФУТБОЛ — Трансферы

Сесар Аспиликуэта: "Интерес "Барселоны" - комплимент для меня"

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Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта отметил, что интерес к нему со стороны "Барселоны" означает, что лондонцы хорошо проявили себя в ушедшем сезоне. Испанец отметил, что всем доволен в действующем клубе.

– Интерес "Барселоны" – комплимент для меня, – цитирует Marca Аспиликуэту. – В прошлом сезоне, когда "Челси" выступил не лучшим образом, подобных слухов вокруг нас не возникало. Значит, в этом году мы хорошо себя проявили.

Интерес топ-клуба – это хорошо, но я всем доволен в "Челси". Меня ценят в клубе, и я о большем и не думаю.

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