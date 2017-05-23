Сесар Аспиликуэта: "Интерес "Барселоны" - комплимент для меня"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта отметил, что интерес к нему со стороны "Барселоны" означает, что лондонцы хорошо проявили себя в ушедшем сезоне. Испанец отметил, что всем доволен в действующем клубе.

– Интерес "Барселоны" – комплимент для меня, – цитирует Marca Аспиликуэту. – В прошлом сезоне, когда "Челси" выступил не лучшим образом, подобных слухов вокруг нас не возникало. Значит, в этом году мы хорошо себя проявили.

Интерес топ-клуба – это хорошо, но я всем доволен в "Челси". Меня ценят в клубе, и я о большем и не думаю.