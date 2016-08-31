Серж Гнабри: "Вердер" открыл мне перспективу постоянной игровой практики"

Полузащитник Серж Гнабри, перешедший из "Арсенала" в "Вердер" подчеркнул, что ему важно получать постоянную игровую практику. В прошлом сезоне Гнабри сыграл в 12 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу. На Олимпийских играх-2016​ 21-летний немец забил 6 голов, став лучшим бомбардиром турнира.

– Рад времени, которое проведу в "Вердере", – приводит официальный сайт бременского клуба слова Гнабри. – Мне было важно перейти в клуб, который сможет мне открыть перспективу постоянной игровой практики. Официальные лица клуба очень упорно работали, чтобы совершить трансфер. И я уверен, что вместе мы сможем здесь чего-то достичь.