"Рома" ведет переговоры с претендентом на Golden Boy-2016

Полузащитник загребского "Динамо" Анте Чорич может продолжить карьеру в "Роме". 21-летний хавбек прилетел в Рим для прохождения медобследования. Трансфер его оценивается примерно в 7 миллионов евро плюс 1 миллион - бонусами.

Спортивный директор "Динамо" Томислав Светина подтвердил переговоры с римлянами, но отказался оглашать детали.

Корич входил в число претендентов на премию Golden Boy-2016 (приз лучшему игроку в возрасте до 21 года). В том году приз выиграл Ренату Санчеш из "Баварии".

В минувшем сезоне Чорич забил 3 гола в 21 матче за "Динамо" и помог клубу стать чемпионом Хорватии.