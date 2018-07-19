"Рома" нашла замену Алиссону

"Рома" ведет активный поиск нового голкипера, который, как ожидается, заменит Алиссона, находящегося в процессе перехода в "Ливерпуль". Основным кандидатом на замену бразильца является вратарь "Копенгагена" Робин Ольсен, утверждает Il Tempo.

Кроме того, "Рома" рассматривает возможность приобретения голкипера "ПСЖ" Альфонса Ареола или вратаря "Барселоны" Яспера Силлессена.

В минувшем сезоне Ольсен провел 21 матч во всех турнирах и пропустил 17 голов.