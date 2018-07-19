"Рома" нашла замену Алиссону

"Рома" ведет активный поиск нового голкипера, который, как ожидается, заменит Алиссона, находящегося в процессе перехода в "Ливерпуль". Основным кандидатом на замену бразильца является вратарь "Копенгагена" Робин Ольсен, утверждает Il Tempo.
Кроме того, "Рома" рассматривает возможность приобретения голкипера "ПСЖ" Альфонса Ареола или вратаря "Барселоны" Яспера Силлессена.
В минувшем сезоне Ольсен провел 21 матч во всех турнирах и пропустил 17 голов.
- Барселона (Футбол)
- Ливерпуль
- Копенгаген
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Робин Ольсен
- Альфонс Ареола
- Алиссон
- Яспер Силлессен