"Рома" интересуется полузащитником "Аякса"

Полузащитник "Аякса" Дэви Классен может продолжить карьеру в "Роме", сообщает сайт Gianluca Di Marzio. Агент голландца встречался с представителями клуба и проводил переговоры о возможном переходе футболиста. Отмечается, что футболист точно перейдет в римский клуб в случае, если его возглавил экс-наставник "Сассуоло" Эусебио Ди Франческо.

24-летний полузащитник является воспитанником "Аякса", в текущем сезоне он провел 50 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 12 голевых передач. Всего за клуб на его счету 180 игр, 55 голов и 38 передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.