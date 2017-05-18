"Рома" готова продать Салаха в "Ливерпуль" за 50 миллионов евро

"Ливерпуль" проявляет заинтересованность в полузащитнике "Ромы" Мохамеде Салахе, сообщает Calciomercato. Отмечается, что в 24-летнем футболисте заинтересован главный тренер английского клуба Юрген Клопп и "Ливерпуль" уже отправил итальянцам запрос о сумме возможного трансфера.

"Рома" не намерена отпускать Салаха менее, чем за 50 миллионов евро. Напомним, что из "Челси" в свое время игрок перешел за 20 миллионов. В этом сезоне Салах провел 39 матчей в клубных соревнованиях, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач.