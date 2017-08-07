"Реал" предлагает 85 миллионов евро и Ковачича в обмен на Дибалу?

"Реал" всерьез заинтересован в услугах нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы. Как утверждает Mundo Deportivo, мадридцы готовы выплатить 85 миллионов евро, а также включить в сделку полузащитника Матео Ковачича, чтобы заполучить аргентинца.

Тем не менее отмечается, что туринцы не хотят расставаться с 23-летним форвардом, а предложения по нему будут рассматриваться только начиная от 120 миллионов евро. Дибалой также интересуется "Барселона", находящаяся в поисках ушедшему в "ПСЖ" Неймару.

Отметим, что нападающий "Ювентуса" в минувшем сезоне на клубном уровне провел 51 матч, забил 19 голов и отдал семь результативных передач.