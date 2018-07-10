"Реал" объявил о переходе Криштиану Роналду в "Ювентус"

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус", сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 года. За это время он стал обладателем 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. В сезоне-2017/18 он провел 42 игры во всех турнирах на клубном уровне, забив 42 гола. Кроме того, на счету португальца пять "Золотых мячей", из которых четыре он получил в составе "Реала".

По данным Marca, стоимость трансфера составит 105 миллионов евро, что на 11 миллионов больше, чем получил "Манчестер Юнайтед" за трансфер Роналду в "Реал" в 2009 году. Трансфер войдет в пятерку самых дорогих в истории футбола. В "Юве" форвард будет получать 30 миллионов евро в год.

- "Реал" хочет выразить благодарность игроку, который стал лучшим в мире и оказался одним из самых ярких событий в истории нашего клуба и мирового футбола. Помимо завоеванных титулов, трофеев и побед, Криштиану Роналду за 9 лет стал примером самоотверженности, работы, ответственности, таланта и прогресса.



Также он стал лучшим бомбардиром в истории "Реала" с 451 голом в 438 играх. Всего он завоевал 16 титулов, включая четыре кубка Лиги чемпионов, из них три подряд. Из индивидуальных трофеев Роналду в составе "Реала" выиграл четыре "Золотых мяча", три "Золотых бутсы" и много других наград.



Для "Реала" Криштиану Роналду всегда будет одним из символов и примером для будущих поколений, - говорится в сообщении клуба.

Криштиану Роналду: "Настало время начать новый этап в моей жизни"