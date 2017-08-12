"Реал" - Мбаппе: "Удачи в "ПСЖ"

Испанский журналист Эктор Фернандес заявил, что руководство "Реала" отказалось от идеи приобретения нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе. По словам журналиста, соответствующее решение было принято в связи с завышенными требованиями 18-летнего игрока по зарплате.

– Мбаппе требовал у "Реала" зарплату в 12 миллионов евро в год "чистыми", поскольку аналогичное предложение он получил и от "ПСЖ", – написал на своей странице в Твиттере Фернандес. – Мадридцы отказались от трансфера, сказав Мбаппе: "Поздравляем и желаем удачи в Париже".

Ранее сообщалось, что до конца летнего трансферного окна Мбаппе перейдет в "ПСЖ" за 160 миллионов евро.