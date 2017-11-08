"ПСЖ" продаст Ди Марию и Моуру, чтобы не лишиться Лиги чемпионов

"ПСЖ" намерен продать полузащитников Анхеля Ди Марию и Лукаса Моуру в зимнее трансферное окно, сообщает BFMTV. У клуба могут возникнуть проблемы с финансовым fair play, поэтому команде нужно расстаться с игроками на сумму в 80 миллионов евро. В этом сезоне клубу не грозят проблемы, однако УЕФА может лишить из Лиги чемпионов в следующем году.

Таким образом, первыми в списке возможных продаж значатся Ди Мария и Моура. Напомним, что летом "ПСЖ" бесплатно подписал защитника Дани Алвеса, потратил 222 миллиона евро на Неймара, а также взял в аренду с обязательным выкупом за 180 миллионов нападающего Кильяна Мбаппе.