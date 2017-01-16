"ПСЖ" может переманить еще одного игрока "Вольфсбурга"

Защитник "Вольфсбурга" Рикардо Родригес может продолжить карьеру в "ПСЖ", сообщает France Football. Трансфером 24-летнего футболиста занимается спортивный директор парижского клуба Патрик Клюйверт. В ближайшие дни он встретится с агентом швейцарского защитника.

Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро, и переход может состояться уже в январе. Однако если клубы не договорятся зимой, то вернутся к переговорам летом. В текущем сезоне Родригес провел 15 матчей в чемпионате Германии, забил 2 мяча и отдал 2 голевых передачи. Всего за клуб на его счету 174 встречи за клуб, 22 гола и 27 передач. Ранее из "Вольфсбурга" в "ПСЖ" перешел полузащитник Юлиан Дракслер.