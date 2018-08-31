Промес приехал в Испанию и посетил матч "Севильи". Видео

"Севилья" на официальной странице в Твиттере опубликовала видео приезда вингера "Спартака" Квинси Промеса. Голландец также посетил матч Лиги Европы против "Сигмы".

По информации "СЭ", голландец заключит 4-летний контракт с "Севильей", его зарплата превысит сумму в 3 миллиона евро в год. Красно-белые получат в качестве компенсации 21 миллионов евро.

26-летний футболист выступал за московскую команду с 2014 года, став в ее составе победителем чемпионата России-2016/17 и выиграв Суперкубок страны-2017.