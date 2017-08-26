Президент "Торино" опроверг факт переговоров с "Монако" по Белотти

Президент "Торино" Урбано Каиро заявил, что не вел переговоров с "Монако" о трансфере нападающего Андреа Белотти. Ранее появлялась информация, согласно которой монегаски рассматривают 23-летнего итальянского форварда в качестве потенциальной замены Кильяну Мбаппе и готовы заплатить за него 100 миллионов евро.

– Никаких контактов с "Монако" не было, – цитирует Football Italia Каиро. – Как я уже говорил, я хочу сохранить Белотти и, возможно, купить кого-то. В последние дни до закрытия трансферного окна мы поработаем над этим. Возможно, команду покинут несколько игроков, которые не получают места в составе.

Напомним, Белотти выступает за "Торино" с 2015 года. За это время он принял участие в 76 матчах во всех турнирах, забив 42 гола.