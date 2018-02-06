Президент "Сантоса": "Вериссимо перейдет в "Спартак", если предложение по игроку возрастет"

Президент "Сантоса" Жозе Карлос Перес рассказал, что во вторник встретится с представителем "Спартака" для обсуждения трансфера защитника Лукаса Вериссимо. Он также добавил, что если красно-белые увеличат предложение по игроку, то переход будет завершен.
Как сообщалось ранее, "Спартак" за 22-летнего игрока был готов отдать 8,5 миллиона евро.
– Представитель "Спартака" во вторник приедет к нам. Предложение по Вериссимо очень интересное для защитника, но нам бы не хотелось продавать игрока, так как он очень хорош, – приводит Globoesporte слова Переса. – Он отличный игрок. Но, конечно, у клуба есть свои финансовые нужны.
Да, мы ожидаем, что предложение по Вериссимо возрастет. Если это произойдет, сделка, скорее всего, будет закрыта.
Kortvv
Видимо, очень хочется продать этого игрока. Только от презика Сантоса, похоже, ничего не зависит. Никто его дороже брать не будет. Поднимут цену - поедут обратно
21:15
К.Б.Ын
баламошка Давноеды. Не бизнесмены, а вымогатели. Прицепилось 50 бандитов и по совместительству агентов к одному игроку и каждому на лапу дать надо. Ну у них и бизнес ведётся) Прям как у нас!) 16:20--------- Там 49 из немытого бомжацкого газпрома и один Жозе Карлос Перес !))
16:27
К.Б.Ын
Придёццо Бразилию завтра утром в 4.00 уничтожить ! И Бразилия должна понимать, что это я делаю не со злобы к бразильскому Народу и моей первой жене, которой я купил особняк в Сантосе, а ненавидя Жозе Карлоса Переса !!!)
16:25
баламошка
Давноеды. Не бизнесмены, а вымогатели. Прицепилось 50 бандитов и по совместительству агентов к одному игроку и каждому на лапу дать надо. Ну у них и бизнес ведётся) Прям как у нас!)
16:20
NapoliFC
Не нужен он в Спартаке, тем более Сантос непрерывно поднимает цену, а сам игрок походу никому не нужен, подождать до лета за 1 лям отдадут...
15:43