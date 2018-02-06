Президент "Сантоса": "Вериссимо перейдет в "Спартак", если предложение по игроку возрастет"

Президент "Сантоса" Жозе Карлос Перес рассказал, что во вторник встретится с представителем "Спартака" для обсуждения трансфера защитника Лукаса Вериссимо. Он также добавил, что если красно-белые увеличат предложение по игроку, то переход будет завершен.

Как сообщалось ранее, "Спартак" за 22-летнего игрока был готов отдать 8,5 миллиона евро.

– Представитель "Спартака" во вторник приедет к нам. Предложение по Вериссимо очень интересное для защитника, но нам бы не хотелось продавать игрока, так как он очень хорош, – приводит Globoesporte слова Переса. – Он отличный игрок. Но, конечно, у клуба есть свои финансовые нужны.

Да, мы ожидаем, что предложение по Вериссимо возрастет. Если это произойдет, сделка, скорее всего, будет закрыта.

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