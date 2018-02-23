Погба вернется в "Ювентус" из-за Моуринью?

По информации Tuttosport, усилился конфликт между главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и полузащитником Полем Погба. Ранее в СМИ не раз сообщалось об их ссорах, из-за чего французский футболист часто остается на скамейке запасных на последние игры.

Отмечается, что Погба может рассмотреть вариант с возвращением в "Ювентус". Моуринью недоволен игрой футболиста, в частности, его неспособностью играть в обороне по тренерскому заданию.

Помимо "Юве", в игроке заинтересован и "Реал", который следит за ситуацией с игроком. В этом сезоне Погба провел 24 матча в клубных турнирах, забил три мяча и сджелал 10 результативных передач.