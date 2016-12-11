08:18 | ФУТБОЛ — Трансферы

Петер Бос: "Зимой Базур покинет "Аякс"

0
0
0

Главный тренер "Аякса" Петер Бос объявил, что полузащитник Рихедли Базур зимой покинет команду. Ранее СМИ писали, что интерес к талантливому хавбеку проявляют "Арсенал", "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Челси", "Манчестер Сити" и "Наполи".

- В субботу у меня состоялся хороший разговор с Базуром, - цитирует Sky Sports Боса. - Он сообщил, что его трансфер находится в завершающей фазе. Игрок уже думает о новом клубе, поэтому мы освободили его от тренировок с игроками, которые сосредоточены на нашем следующем сопернике. Мы пожали друг другу руки и разошлись в хороших отношениях.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ