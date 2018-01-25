Пеллегрино подтвердил интерес "Саутгемптона" к Промесу

Главный тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино подтвердил, что клуб заинтересован в услугах нападающего "Спартака" Квинси Промеса. Об этом сообщает журналист talkSPORT Алекс Крук.

При этом отмечается, что клубы еще не договорились о сумме возможного трансфера.

Напомним, ранее Sky Sports также сообщал об интересе "святых" к 26-летнему голландцу. Соглашение Промеса с красно-белыми действует до конца июня 2021 года. В договоре указана сумма отступных: 30 миллионов евро для претендентов из Европы и 50 – из Китая.

В текущем сезоне Промес провел 25 матчей во всех клубных турнирах, забил 15 голов и отдал 10 передач. Ранее также сообщалось об интересе к нему со стороны "Эвертона" и "Ливерпуля".