Пеллегрино подтвердил интерес "Саутгемптона" к Промесу

Главный тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино подтвердил, что клуб заинтересован в услугах нападающего "Спартака" Квинси Промеса. Об этом сообщает журналист talkSPORT Алекс Крук.
При этом отмечается, что клубы еще не договорились о сумме возможного трансфера.
Напомним, ранее Sky Sports также сообщал об интересе "святых" к 26-летнему голландцу. Соглашение Промеса с красно-белыми действует до конца июня 2021 года. В договоре указана сумма отступных: 30 миллионов евро для претендентов из Европы и 50 – из Китая.
В текущем сезоне Промес провел 25 матчей во всех клубных турнирах, забил 15 голов и отдал 10 передач. Ранее также сообщалось об интересе к нему со стороны "Эвертона" и "Ливерпуля".
shpasic
Это вода, чтобы успокоить.)) И заодно создают видимость интереса к своим игрокам.)) Зе Луиш и Таски уже два года ждут перехода в АПЛ.))
19:32
budulay1974
Отличная статистика у Братишки в этом сезоне. 100% 25 матчей 25 очков по системе ГОЛ + пас
19:26
karlikf1
Для длины лавки, в качестве игрока ротации? )))
19:04
баламошка
Пусть старый 200 лямов платит - и без вопросов отдадим. Если Антошка сам не против. Без всестороннего согласия мы Братуху не отдадим!
19:03