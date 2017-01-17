Пайет готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в "Марсель"

Полузащитник "Вест Хэма" Димитри Пайет согласен на понижение зарплаты ради возвращения в "Марсель", информирует BBC Radio. Ранее хавбек сообщил тренерскому штабу о своем желании перейти во французский клуб. Пайет отказался от дальнейших выступлений за лондонцев, после чего был отстранен от тренировок с первой командой. Сегодня 29-летний футболист вновь приступил к тренировкам, но с молодежной командой "молотобойцев".

Француз является самым высокооплачиваемым игроком команды, зарабатывая 125 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В составе "Вест Хэма" Пайет провел 22 матча в этом сезоне, в которых забил три мяча.