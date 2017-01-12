14:52 | ФУТБОЛ — Англия

Славен Билич: "Пайет не хочет играть за "Вест Хэм"

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Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич заявил, что полузащитник Димитри Пайет не хочет больше играть за "молотобойцев". Тем не менее, английский клуб не собирается продавать игрока, с которым в прошлом году продлил контракт до конца сезона-2020/21.

- Я говорил, что мы не хотим продавать наших лучших игроков, но Пайет больше не хочет играть за нас, - цитирует The Guardian Билича. - Он хочет уйти. Димитри, безусловно, наш лучший игрок, но именно поэтому мы подписали с ним длительный контракт. Мы не собираемся продавать его. Я зол. Говорил с руководством и тут вопрос не в деньгах. Хотим, чтобы он остался. Ожидаю от него, что он вернется и покажет свою преданность клубу.

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