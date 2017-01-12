Славен Билич: "Пайет не хочет играть за "Вест Хэм"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич заявил, что полузащитник Димитри Пайет не хочет больше играть за "молотобойцев". Тем не менее, английский клуб не собирается продавать игрока, с которым в прошлом году продлил контракт до конца сезона-2020/21.

- Я говорил, что мы не хотим продавать наших лучших игроков, но Пайет больше не хочет играть за нас, - цитирует The Guardian Билича. - Он хочет уйти. Димитри, безусловно, наш лучший игрок, но именно поэтому мы подписали с ним длительный контракт. Мы не собираемся продавать его. Я зол. Говорил с руководством и тут вопрос не в деньгах. Хотим, чтобы он остался. Ожидаю от него, что он вернется и покажет свою преданность клубу.