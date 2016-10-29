05:51 | ФУТБОЛ — Трансферы

Отец Неймара: "За моего сына нужно заплатить 430 миллионов евро"

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Вагнер Рибейру, отец и агент нападающего "Барселоны" Неймара отметил, что потенциальным покупателям придется выложить около 430 миллионов евро за бразильца. По его словам, в эту сумму входят выплата клубу, налоги и зарплата игрка. 

- Неймара хотят многие европейские клубы, - приводит Marca слова Рибейру. - Могу сказать, что одним из претендентов был "ПСЖ". Если кто-то договорится с "Барселоной", то ему придется заплатить 190 миллионов евро клубу, а еще потратиться на налоги и зарплату. Всего мой сын обойдется покупателям в 430 миллионов евро.

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