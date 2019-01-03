"Олимпиакос" подписал аргентинского форварда Сольдано

Аргентинский нападающий Франко Сольдано стал игроком "Олимпиакоса", сообщает официальный Твиттер греческого клуба. Ранее он выступал у себя на родине за "Атлетико Унион" (Санта-Фе).
В текущем сезоне 24-летний форвард провел 14 матчей в чемпионате Аргентины и забил два мяча.
Ο Φράνκο Σολδάνο στα "ερυθρόλευκα"! / @FraancoSoldano in the red and white of Olympiacos!#olympiacos #transfer #welcome #FrancoSoldano #WelcomeFranco pic.twitter.com/NX3kdD2fS2– Olympiacos FC (@olympiacos_org) 2 января 2019 г.
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