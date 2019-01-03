"Олимпиакос" подписал аргентинского форварда Сольдано

Аргентинский нападающий Франко Сольдано стал игроком "Олимпиакоса", сообщает официальный Твиттер греческого клуба. Ранее он выступал у себя на родине за "Атлетико Унион" (Санта-Фе).

В текущем сезоне 24-летний форвард провел 14 матчей в чемпионате Аргентины и забил два мяча.