20:22 16 января | Футбол — Трансферы

Обамеянга устраивают условия, который предлагает "Арсенал"

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Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг провел переговоры с "Арсеналом", сообщает Daily Star. 28-летнего футболиста устроили условия, предложенные лондонским клубом.

Главный тренер "канониров" Арсен Венгер рассматривает габонца в качестве замены форварду Алексису Санчесу, который, вероятно, покинет команду в зимнее трансферное окно.

Обамеянг в этом сезоне провел 23 матча за "Боруссию", в которых забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Player124

Пьер-Эмерик - зачем тебе в это лондонское болото???

21:18 16 января