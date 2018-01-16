Обамеянга устраивают условия, который предлагает "Арсенал"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг провел переговоры с "Арсеналом", сообщает Daily Star. 28-летнего футболиста устроили условия, предложенные лондонским клубом.

Главный тренер "канониров" Арсен Венгер рассматривает габонца в качестве замены форварду Алексису Санчесу, который, вероятно, покинет команду в зимнее трансферное окно.

Обамеянг в этом сезоне провел 23 матча за "Боруссию", в которых забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи.