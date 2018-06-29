"Ньюкасл" подписал хавбека "Суонси" Ки Сон Ена

Полузащитник Ки Сон Ен стал игроком "Ньюкасла", информирует официальный сайт клуба. Контракт с 29-летним корейцем рассчитан на два года.

Главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес отметил, что полузащитник будет хорошим дополнением к команде.

- Он является игроком, обладающим большим международным опытом. Мы с легкостью приняли решение о его подписании, - сказал Бенитес клубной пресс-службе.

В минувшем сезоне Ки Сон Ен провел 32 матча в составе "Суонси", забил 2 гола, отдал 2 результативные передачи.