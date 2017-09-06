Неймар назвал президента "Барселоны" посмешищем

Нападающий "ПСЖ" Неймар отреагировал на слова президента "Барселоны" Хосепа Марии Бартомеу о том, что тот слишком сильно доверял игроку и его отцу. Ранее глава каталонского клуба заявил, что ошибался в бразильце.

"Этот президент - посмешище", - прокомментировал Неймар слова Бартомеу в Инстаграме.

Напомним, "Барселона" долго пыталась удержать Неймара в команде, но в итоге приняла от него платеж на 222 миллиона евро, которые были прописаны в виде суммы отступных. После этого форвард в статусе свободного агента подписал контракт с "ПСЖ".