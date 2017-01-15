Мюллер может стать заменой Косте в "Челси" за 85 миллионов евро

"Челси" находится в поисках нападающего, который заменит испанца Диегу Косту, сообщает Express. Главным претендентом называется форвард "Баварии" Томас Мюллер, за которого лондонцы готовы заплатить порядка 85 миллионов евро.

Ранее стало известно о ссоре Косты и главного тренера "Челси" Антонио Конте, который оставил футболист вне заявки на игру 21-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (3:0). Разногласие сторон произошло в связи с тем, что лучший бомбардир премьер-лиги предполагает рецидив травмы подколенного сухожилия, с чем не согласны члены медицинского штаба "Челси". Футболист настаивал на отдыхе, тогда как тренер требовал от него полной самоотдачи на занятиях.

27-летний Мюллер недавно заявлял, что перестал чувствовать себя счастливым в "Баварии" и проявлял интерес к переходу в "Манчестер Юнайтед". Немец является воспитанником мюнхенского клуба и провел в его составе 375 матчей, в которых забил 156 голов и отдал 124 передачи.