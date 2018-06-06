"МЮ" подписал 5-летний контракт с 19-летним португальцем

"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере защитника Диогу Далота. 19-летний игрок молодежной сборной Португалии подписал контракт на пять лет.

- Диогу - талантливый молодой защитник со всеми качествами, которые позволят ему быстро стать отличным игроком для клуба. У него есть физподготовка, тактические знания и техника. В своей возрастной группе он лучший в Европе, и мы считаем, что у него большое будущее в "МЮ".

- Переход в "МЮ" - невероятная возможность для меня. Я благодарен академии "Порту" за все. что они для меня сделали. Но отказаться от шанса приехать в лучший клуб мира я просто не мог, - сказал Диогу Далот.

Далот в прошлом сезоне дебютировал в основной команде "Порту", провел 6 матчей в чемпионате Португалии и 1 в Лиге чемпионов и помог команде завоевать титул чемпиона страны.