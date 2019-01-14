"Монако" арендовал Батшуайи

Нападающий Миши Батшуайи продолжит карьеру в "Монако". Как сообщает AS, о переходе 25-летнего бельгийца объявил вице-президент клуба Вадим Васильев в эфире канала Canal+. Монегаски арендуют футболиста до конца сезона.

Правами на Батшуайи принадлежат "Челси". Первую половину сезона он провел в "Валенсии", сыграв 23 матча и забив 3 мяча.

Батшуайи знаком главному тренеру "Монако" Тьерри Анри по сборной Бельгии - французский специалист ассистировал главному тренеру бельгийцев Роберто Мартинесу. "Монако" после первого круга занимает предпоследнее 19-е место в таблице лиги 1, имея в активе 14 очков.