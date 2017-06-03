"Милан" близок к трансферу нападающего "Селтика"

"Милан" ведет переговоры с "Селтиком" по трансферу нападающего Муссы Дембеле, сообщает Sky Sports. Отмечается, что клубы близки к соглашению. Ранее сообщалось, что "Милан" покинет нападающий Карлос Бакка и с большой долей вероятности будет приобретен Альваро Мората из "Реала".

Напомним, что еще зимой "Селтик" отказался продавать Дембеле в "Челси" за 40 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов. В минувшем сезоне он провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 32 мяча и отдал 9 голевых передач. Сообщается, что помимо "Милана" интерес к игроку проявляет и "ПСЖ".