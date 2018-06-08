Маттиа Перин: "Не мог отказать "Ювентусу"

Новый голкипер "Ювентуса" Маттиа Перин признался, что сразу принял предложение "бьянконери". 25-летний итальянец сегодня перешел в туринский клуб из "Дженоа" за 12 миллионов евро .

- Надеюсь, что смогу внести свой вклад в историю "Ювентуса", - приводит слова Перина официальный сайт клуба. - Как только представители туринцев связались с моим агентом, я сказал "да". Не мог ответить "нет", поскольку такой шанс бывает один раз в жизни.

Перин в минувшем сезоне провел 39 матчей во всех турнирах и пропустил 44 гола.