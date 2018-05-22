Массимо Каррера: "Надеюсь, Сарри не возглавит "Зенит"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера в интервью Radio Crc отметил, что один из кандидатов на пост главного тренера "Зенита" Маурицио Сарри мог бы добиться большего в "Наполи". 59-летний специалист возглавляет неаполитанцев с лета 2015 года. В этом сезоне команда заняла второе место, уступив чемпионство "Ювентусу".

- Надеюсь, что он не возглавит "Зенит", - пошутил Каррера. - Если говорить серьезно, то Сарри является прекрасным тренером, который улучшал результаты команды с каждым годом. Если Сарри останется в "Наполи", то он сможет добиться большего.

Ранее сообщалось, что "Зенит" предложил Сарри контракт с зарплатой в 4 миллиона евро без учета бонусов. Итальянский специалист в ближайшее время должен дать ответ питерскому клубу.