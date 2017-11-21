"Манчестер Сити" зимой планирует купить Махреза

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Лестера" Рияду Махрезу, сообщает Don Balon. По информации источника, "горожане" могут приобрести 26-летнего алжирца в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что главный тренер команды Хосеп Гвардьола рассматривает Махреза в качестве замены Хесусу Навасу, который летом перешел в "Севилью".

В этом сезоне полузащитник "Лестера" провел во всех клубных турнирах 13 матчей, забив 3 гола и отдав 4 результативные передачи. По данным transfermarkt.de, трансферная стоимость Махреза оценивается в 30 миллионов евро. Его контракт с "лисами" рассчитан до конца сезона-2019/20.