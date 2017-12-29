"Ливерпуль" сорвал переход защитника "Базеля" в "Боруссию"

Дортмундская "Боруссия" прекратила переговоры с "Базелем" по поводу трансфера защитника Мануэля Аканджи, сообщает getfootballnewsgermany. Швейцарцы требуют за 22-летнего игрока 30 миллионов евро, в то время как "шмели" готовы предложить лишь 25. Отмечается, что на увеличение стоимости повлияло вмешательство в переговоры "Ливерпуля", который также заинтересован в футболисте.

В качестве альтернативы Аканджи "Боруссия" рассматривает колумбийца Йерри Мина из "Палмейраса", на которого претендует "Барселона".

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Аканджи провел 27 матчей и забил два гола.